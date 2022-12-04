Підозри від прокуратури на Харківщині отримали понад 200 колаборантів
Ще 102 посібникам росіян на Харківщині повідомили про підозру в держзраді. Статистику “очищення” регіону від провідників “русского мира” озвучив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на сесії облради 3 грудня.
За інформацією Фільчакова, в області зареєстрували вже майже 2,5 тисячі злочинів проти основ національної безпеки. А про підозру в цих справах уже повідомили 368 громадянам.
“У тому числі 212 колаборантам, 102 зрадникам і 28 посібникам держави-агресорки. Фігурантами стали і голови територіальних громад, і їхні заступники, і депутати міських, сільських та селищних рад. У справах за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки до суду направлено обвинувальні акти стосовно 125 осіб, з яких 51 особа вже засуджена”, – навів дані прокурор.
Щодо військових злочинів, то про підозру в їх скоєнні вже повідомили 78 особам, 18 з яких – військовослужбовці РФ, найманці ПВК або терористи з так званих “ДНР” і “ЛНР”.
“До суду направлено обвинувальні акти щодо 47 осіб, з яких 34 вже засуджено, в тому числі двох військовослужбовців РФ. Вони засуджені судом до 11 з половиною років позбавлення волі”, – зазначив Фільчаков.
Читайте також: Статистика війни на Харківщині: 1635 загиблих, 13500 будівель зруйновано
Ще 20 кримінальних проваджень стосуються фактів вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, а також – знищення майнових комплексів, зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових на Харківщині.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Підозри від прокуратури на Харківщині отримали понад 200 колаборантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 14:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 102 посібникам росіян на Харківщині повідомили про підозру в держзраді. Статистику “очищення” регіону від провідників “русского мира” озвучив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на сесії облради 3 грудня".