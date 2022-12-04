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Підозри від прокуратури на Харківщині отримали понад 200 колаборантів

Суспільство 14:40   04.12.2022
Оксана Горун
Підозри від прокуратури на Харківщині отримали понад 200 колаборантів

Ще 102 посібникам росіян на Харківщині повідомили про підозру в держзраді. Статистику “очищення” регіону від провідників “русского мира” озвучив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на сесії облради 3 грудня.

За інформацією Фільчакова, в області зареєстрували вже майже 2,5 тисячі злочинів проти основ національної безпеки. А про підозру в цих справах уже повідомили 368 громадянам.

“У тому числі 212 колаборантам, 102 зрадникам і 28 посібникам держави-агресорки. Фігурантами стали і голови територіальних громад, і їхні заступники, і депутати міських, сільських та селищних рад. У справах за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки до суду направлено обвинувальні акти стосовно 125 осіб, з яких 51 особа вже засуджена”, – навів дані прокурор.

Щодо військових злочинів, то про підозру в їх скоєнні вже повідомили 78 особам, 18 з яких – військовослужбовці РФ, найманці ПВК або терористи з так званих “ДНР” і “ЛНР”.

“До суду направлено обвинувальні акти щодо 47 осіб, з яких 34 вже засуджено, в тому числі двох військовослужбовців РФ. Вони засуджені судом до 11 з половиною років позбавлення волі”, – зазначив Фільчаков.

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Ще 20 кримінальних проваджень стосуються фактів вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, а також – знищення майнових комплексів, зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових на Харківщині.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 14:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 102 посібникам росіян на Харківщині повідомили про підозру в держзраді. Статистику “очищення” регіону від провідників “русского мира” озвучив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на сесії облради 3 грудня".