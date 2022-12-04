Статистика війни на Харківщині: 1635 загиблих, 13 500 будівель зруйновано

Дані про військові злочини РФ та їх наслідки на Харківщині під час сесії Харківської облради 3 грудня озвучив прокурор області Олександр Фільчаков.

“Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво за фактами загибелі 1635 та поранення 2563 цивільних осіб, повної або часткової руйнації понад 13,5 тисяч об’єктів”, – повідомив Фільчаков.

Він зазначив, що в області зареєстровано 9,5 тисячі військових злочинів та злочинів, пов’язаних із виправданням збройної агресії РФ.

“З них 98% – це злочини про порушення законів та звичаїв війни. Зі зазначеної кількості злочинів понад 6600 пов’язані з нападами або бомбардуванням будь-якими засобами цивільної інфраструктури. 84 вбивства, 303 – незаконне позбавлення волі. 1500 мародерств. І 7 фактів зґвалтування”, – перерахував прокурор.