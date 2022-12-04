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Статистика війни на Харківщині: 1635 загиблих, 13 500 будівель зруйновано

Події 13:07   04.12.2022
Оксана Горун
Статистика війни на Харківщині: 1635 загиблих, 13 500 будівель зруйновано

Дані про військові злочини РФ та їх наслідки на Харківщині під час сесії Харківської облради 3 грудня озвучив прокурор області Олександр Фільчаков.

“Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво за фактами загибелі 1635 та поранення 2563 цивільних осіб, повної або часткової руйнації понад 13,5 тисяч об’єктів”, – повідомив Фільчаков.

Він зазначив, що в області зареєстровано 9,5 тисячі військових злочинів та злочинів, пов’язаних із виправданням збройної агресії РФ.

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    • “З них 98% – це злочини про порушення законів та звичаїв війни. Зі зазначеної кількості злочинів понад 6600 пов’язані з нападами або бомбардуванням будь-якими засобами цивільної інфраструктури. 84 вбивства, 303 – незаконне позбавлення волі. 1500 мародерств. І 7 фактів зґвалтування”, – перерахував прокурор.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 13:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про військові злочини РФ та їх наслідки на Харківщині під час сесії Харківської облради 3 грудня озвучив прокурор області Олександр Фільчаков".