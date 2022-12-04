Live
  • Воскресенье 04.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены

Происшествия 13:07   04.12.2022
Оксана Горун
Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены

Данные о военных преступлениях РФ и их последствиях на Харьковщине во время сессии Харьковского облсовета 3 декабря озвучил прокурор области Александр Фильчаков.

«Прокурорами осуществляется процессуальное руководство по фактам гибели 1635 и ранения 2563 гражданских лиц, полного или частичного разрушения более 13,5 тысячи объектов», — сообщил Фильчаков.

Он отметил, что в области зарегистрировано 9,5 тысячи военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ.

  • Читайте также: У россиян, стреляющих по Харькову из Белгородщины, «начался коллапс» — Мельник

    • «Из них 98% – это преступления о нарушении законов и обычаев войны. Из указанного количества преступников более 6600 связаны с нападениями или бомбардировкой любыми средствами гражданской инфраструктуры. 84 убийства, 303 – незаконное лишение свободы. 1500 мародерств. И 7 фактов изнасилования», — перечислил прокурор.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    22:51
    Ситуация с отоплением на деоккупированной Харьковщине. Информация главы ХОВА
    21:55
    Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов
    19:25
    Бюджет Харьковщины-2023: депутаты еще раз соберутся на сессию до конца года
    18:55
    Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии
    15:56
    Трое депутатов Харьковского облсовета отозваны «по народной инициативе»

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 13:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные о военных преступлениях РФ и их последствиях на Харьковщине во время сессии Харьковского облсовета 3 декабря озвучил прокурор области Александр Фильчаков".