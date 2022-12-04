Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены

Данные о военных преступлениях РФ и их последствиях на Харьковщине во время сессии Харьковского облсовета 3 декабря озвучил прокурор области Александр Фильчаков.

«Прокурорами осуществляется процессуальное руководство по фактам гибели 1635 и ранения 2563 гражданских лиц, полного или частичного разрушения более 13,5 тысячи объектов», — сообщил Фильчаков.

Он отметил, что в области зарегистрировано 9,5 тысячи военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ.

«Из них 98% – это преступления о нарушении законов и обычаев войны. Из указанного количества преступников более 6600 связаны с нападениями или бомбардировкой любыми средствами гражданской инфраструктуры. 84 убийства, 303 – незаконное лишение свободы. 1500 мародерств. И 7 фактов изнасилования», — перечислил прокурор.