10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)
10-річну дівчинку, яка загинула в Чугуївському районі 25 лютого, було вбито пострілом російського снайпера.
Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
“25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. У цей час снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їхній автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі”, – розповіли в поліції.
Правоохоронці вилучили тіло, зібрали речові докази та направили на експертне дослідження.
Як повідомляли в облпрокуратурі, тіло дитини ексгумували у селі Новий Бурлук.
За даними Суспільного, загиблу дівчинку звали Катерина Вінарська, повномасштабне вторгнення застало її у Харкові на Північній Салтівці. Батьки вирішили вивезти дитину до Нового Бурлука до бабусі.Категорії: Події, Харків; Теги: винарская, девочка, новый бурлук, поліція; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 13:47;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)".