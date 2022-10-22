10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)

10-річну дівчинку, яка загинула в Чугуївському районі 25 лютого, було вбито пострілом російського снайпера.

Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

“25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. У цей час снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їхній автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці вилучили тіло, зібрали речові докази та направили на експертне дослідження.

Як повідомляли в облпрокуратурі, тіло дитини ексгумували у селі Новий Бурлук.

За даними Суспільного, загиблу дівчинку звали Катерина Вінарська, повномасштабне вторгнення застало її у Харкові на Північній Салтівці. Батьки вирішили вивезти дитину до Нового Бурлука до бабусі.