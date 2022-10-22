Live
  • Субота 22.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)

Події 13:47   22.10.2022
Елена Нагорная
10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)

10-річну дівчинку, яка загинула в Чугуївському районі 25 лютого, було вбито пострілом російського снайпера.

Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

“25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. У цей час снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їхній автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці вилучили тіло, зібрали речові докази та направили на експертне дослідження.

Як повідомляли в облпрокуратурі, тіло дитини ексгумували у селі Новий Бурлук.

За даними Суспільного, загиблу дівчинку звали Катерина Вінарська, повномасштабне вторгнення застало її у Харкові на Північній Салтівці. Батьки вирішили вивезти дитину до Нового Бурлука до бабусі.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

10:21
У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину
21:30
Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження
17:44
Двічі потрапила під обстріл: тіло 10-річної дівчинки ексгумували на Харківщині
13:37
Поліція у Старому Салтові на Харківщині знайшла тіла двох чоловіків
20:31
Били струмом і пиляли зуби: уже 22 катівні виявили на Харківщині (сюжет)

Ви читали новину: «10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 13:47;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річну дівчинку з Харкова вбив на Чугуївщині російський снайпер (відео)".