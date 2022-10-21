Двічі потрапила під обстріл: тіло 10-річної дівчинки ексгумували на Харківщині

Тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від злочинних дій російських військових, ексгумували у селі Новий Бурлук Чугуївського району Харківської області.

Дівчинку було поранено 25 лютого під час обстрілу села окупантами, також постраждала її 58-річна бабуся, повідомляють в облпрокуратурі.

Дитина була поранена у грудну клітину. Бабуся і дідусь, намагаючись врятувати онуку, автомобілем повезли її до лікарні в Чугуїв.

“Однак російські вбивці не дали цього зробити – по дорозі до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл збройних сил РФ. Дівчинку було поранено в голову, вона загинула”, – розповіли в прокуратурі.

Наступного дня дитину поховали на території домоволодіння, а надалі перепоховали на цвинтарі в селі Новий Бурлук.

Загиблу 10-річну дівчинку звали Катерина Вінарська, повномасштабне вторгнення застало у Харкові на Північній Салтівці. Батьки вирішили вивезти дитину до бабусі у Новий Бурлук, але наступного дня у селі вона потрапила під російський обстріл, повідомляє Суспільне.

“Загинула моя зіронька. Тепер її третій раз будуть викопувати, третій раз на той світ відправляти”, — каже бабуся Марія.



Фото: Суспільне