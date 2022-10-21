Дважды попала под обстрел: тело 10-летней девочки эксгумировали на Харьковщине
Тело 10-летней девочки, которая погибла от преступных действий российских военных, эксгумировали в селе Новый Бурлук Чугуевского района Харьковской области.
Девочка была ранена 25 февраля во время обстрела села оккупантами, также пострадала ее 58-летняя бабушка, сообщают в облпрокуратуре.
Ребенок был ранен в грудную клетку. Бабушка и дедушка, пытаясь спасти внучку, на автомобиле повезли ее в больницу в Чугуев.
«Однако российские убийцы не дали этого сделать — по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел вооруженных сил РФ. Девочка была ранена в голову, она погибла», — рассказали в прокуратуре.
На следующий день ребенка похоронили на территории домовладения, а в дальнейшем перезахоронили на кладбище в Новом Бурлуке.
Погибшую 10-летнюю девочку звали Екатерина Винарская, полномасштабное вторжение застало ее в Харькове на Северной Салтовке. Родители решили вывезти ребенка к бабушке в Новый Бурлук, но на следующий день в селе она попала под российский обстрел, сообщает Суспільне.
«Погибла моя звездочка. Теперь ее третий раз будут выкапывать, третий раз на тот свет отправлять», — говорит бабушка Мария.
Фото: Суспільне
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды попала под обстрел: тело 10-летней девочки эксгумировали на Харьковщине".