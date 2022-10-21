Дважды попала под обстрел: тело 10-летней девочки эксгумировали на Харьковщине

Тело 10-летней девочки, которая погибла от преступных действий российских военных, эксгумировали в селе Новый Бурлук Чугуевского района Харьковской области.

Девочка была ранена 25 февраля во время обстрела села оккупантами, также пострадала ее 58-летняя бабушка, сообщают в облпрокуратуре.

Ребенок был ранен в грудную клетку. Бабушка и дедушка, пытаясь спасти внучку, на автомобиле повезли ее в больницу в Чугуев.

«Однако российские убийцы не дали этого сделать — по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел вооруженных сил РФ. Девочка была ранена в голову, она погибла», — рассказали в прокуратуре.

На следующий день ребенка похоронили на территории домовладения, а в дальнейшем перезахоронили на кладбище в Новом Бурлуке.

Погибшую 10-летнюю девочку звали Екатерина Винарская, полномасштабное вторжение застало ее в Харькове на Северной Салтовке. Родители решили вывезти ребенка к бабушке в Новый Бурлук, но на следующий день в селе она попала под российский обстрел, сообщает Суспільне.

«Погибла моя звездочка. Теперь ее третий раз будут выкапывать, третий раз на тот свет отправлять», — говорит бабушка Мария.



Фото: Суспільне