1,5 тысячи жителей Харьковщины погибли и 2,5 тысячи ранены с начала войны
Почти 1,5 тысячи гражданских погибли в Харькове и области в результате войны, среди них 76 детей. Ранены около 2,5 тысяч человек, из них 192 ребенка.
Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
По его словам, правоохранители Харьковщины расследуют около 6900 дел по факту нарушения законов и обычаев войны, фигурантами которых являются военные РФ и так называемых «Л/ДНР». Уже сообщено о подозрении 15 оккупантам, из них 7 — заочно.
Фильчаков отметил, что сейчас расследуется около 800 уголовных производств по таким фактам, как государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору. Сообщено о подозрении 245 лицам. В суд уже направили 52 обвинительных акта в этих уголовных производствах.
Читайте также: Били током и пилили зубы: уже 22 пыточные обнаружили на Харьковщине (сюжет)
«Фиксируем и другие преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны, в частности по фактам вывоза зерна и техники военнослужащими РФ, уничтожение имущественных комплексов зерновых терминалов, элеваторов и посевов зерновых культур. Сейчас осуществляется досудебное расследование в 17 уголовных производствах указанной категории», — рассказал руководитель облпрокуратуры.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: погибшие, поранені, прокуратура, раненые, Фильчаков, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «1,5 тысячи жителей Харьковщины погибли и 2,5 тысячи ранены с начала войны»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1,5 тысячи жителей Харьковщины погибли и 2,5 тысячи ранены с начала войны".