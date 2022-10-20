1,5 тысячи жителей Харьковщины погибли и 2,5 тысячи ранены с начала войны

Почти 1,5 тысячи гражданских погибли в Харькове и области в результате войны, среди них 76 детей. Ранены около 2,5 тысяч человек, из них 192 ребенка.

Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, правоохранители Харьковщины расследуют около 6900 дел по факту нарушения законов и обычаев войны, фигурантами которых являются военные РФ и так называемых «Л/ДНР». Уже сообщено о подозрении 15 оккупантам, из них 7 — заочно.

Фильчаков отметил, что сейчас расследуется около 800 уголовных производств по таким фактам, как государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору. Сообщено о подозрении 245 лицам. В суд уже направили 52 обвинительных акта в этих уголовных производствах.

«Фиксируем и другие преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны, в частности по фактам вывоза зерна и техники военнослужащими РФ, уничтожение имущественных комплексов зерновых терминалов, элеваторов и посевов зерновых культур. Сейчас осуществляется досудебное расследование в 17 уголовных производствах указанной категории», — рассказал руководитель облпрокуратуры.