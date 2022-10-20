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1,5 тисячі жителів Харківщини загинули і 2,5 тисячі поранені з початку війни

Події 21:21   20.10.2022
Олена Нагорна
1,5 тисячі жителів Харківщини загинули і 2,5 тисячі поранені з початку війни

Майже 1,5 тисяч цивільних загинули в Харкові та області в результаті війни, серед них 76 дітей. Поранено близько 2,5 тисяч людей, з них 192 дитини.

Про це повідомив речник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, правоохоронці Харківщини розслідують близько 6900 справ за фактом порушення законів та звичаїв війни, фігурантами яких є військові РФ та так званих “Л/ДНР”. Уже повідомлено про підозру 15 окупантам, із них 7 – заочно.

Фільчаков зазначив, що зараз розслідується близько 800 кримінальних проваджень за такими фактами, як державна зрада, колабораційна діяльність та допомога державі-агресорці. Повідомлено про підозру 245 особам. До суду вже направили 52 обвинувальні акти у цих кримінальних провадженнях.

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“Фіксуємо і інші злочини, пов’язані з порушенням законів та звичаїв війни, зокрема за фактами вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур. Наразі здійснюється досудове розслідування у 17 кримінальних провадженнях зазначеної категорії”, – розповів керівник облпрокуратури.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 21:21;

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