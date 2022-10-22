10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео)
10-летняя девочка, погибшая в Чугуевском районе 25 февраля, была убита выстрелом российского снайпера.
Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
«25 февраля девочка вместе с дедушкой поехала в магазин за бабушкой. В это время снайпер прострелил их машину. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках до ближайшего села. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище», — рассказали в полиции.
Правоохранители изъяли тело, собрали вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.
Как сообщали в облпрокуратуре, тело ребенка эксгумировали в селе Новый Бурлук.
По данным Суспільного, погибшую девочку звали Екатерина Винарская, полномасштабное вторжение застало ее в Харькове на Северной Салтовке. Родители решили вывезти ребенка в Новый Бурлук к бабушке.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: винарская, девочка, новый бурлук, полиция; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 13:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео)".