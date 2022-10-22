10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео)

10-летняя девочка, погибшая в Чугуевском районе 25 февраля, была убита выстрелом российского снайпера.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

«25 февраля девочка вместе с дедушкой поехала в магазин за бабушкой. В это время снайпер прострелил их машину. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках до ближайшего села. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище», — рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли тело, собрали вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Как сообщали в облпрокуратуре, тело ребенка эксгумировали в селе Новый Бурлук.

По данным Суспільного, погибшую девочку звали Екатерина Винарская, полномасштабное вторжение застало ее в Харькове на Северной Салтовке. Родители решили вывезти ребенка в Новый Бурлук к бабушке.