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10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео)

Происшествия 13:47   22.10.2022
Елена Нагорная
10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

10-летняя девочка, погибшая в Чугуевском районе 25 февраля, была убита выстрелом российского снайпера.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

«25 февраля девочка вместе с дедушкой поехала в магазин за бабушкой. В это время снайпер прострелил их машину. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках до ближайшего села. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище», — рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли тело, собрали вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Как сообщали в облпрокуратуре, тело ребенка эксгумировали в селе Новый Бурлук.

По данным Суспільного, погибшую девочку звали Екатерина Винарская, полномасштабное вторжение застало ее в Харькове на Северной Салтовке. Родители решили вывезти ребенка в Новый Бурлук к бабушке.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 13:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летнюю девочку из Харькова убил на Чугуевщине российский снайпер (видео)".