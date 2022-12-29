Нападал на продавцов с прутом и палкой: в Харькове приговорили разбойника

31-летний мужчина проведет восемь лет за решеткой за разбойные нападения на магазины в Харькове.

«В конце октября этого года нигде неработающий харьковчанин, находясь в Салтовском районе Харькова, зашел в один из продуктовых магазинов. Понимая, что никого кроме продавщицы нет, он перепрыгнул через прилавок и стал угрожать ей металлическим прутом. Мужчина приказал женщине отдать все деньги из кассы. Злоумышленник выхватил у продавщицы деньги, ударил ее металлическим прутом по пальцам рук и скрылся», — описали один из эпизодов в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Подобное разбойное нападение харьковчанин повторил — в том же районе через несколько дней. В очередном магазине он ударил продавщицу деревянной палкой, выхватил деньги и скрылся.

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После этого разбойника вычислили полицейские — и задержали. Обвиняли его в разбое, совершенном в условиях военного положения.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества», — сообщили о вердикте Московского райсуда прокуроры.

На данный момент осужденный может подать апелляцию.