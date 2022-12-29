Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Нападал на продавцов с прутом и палкой: в Харькове приговорили разбойника

Происшествия 16:54   29.12.2022
Оксана Горун
Нападал на продавцов с прутом и палкой: в Харькове приговорили разбойника

31-летний мужчина проведет восемь лет за решеткой за разбойные нападения на магазины в Харькове.

«В конце октября этого года нигде неработающий харьковчанин, находясь в Салтовском районе Харькова, зашел в один из продуктовых магазинов. Понимая, что никого кроме продавщицы нет, он перепрыгнул через прилавок и стал угрожать ей металлическим прутом. Мужчина приказал женщине отдать все деньги из кассы. Злоумышленник выхватил у продавщицы деньги, ударил ее металлическим прутом по пальцам рук и скрылся», — описали один из эпизодов в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Подобное разбойное нападение харьковчанин повторил — в том же районе через несколько дней. В очередном магазине он ударил продавщицу деревянной палкой, выхватил деньги и скрылся.

  • Читайте также: На Харьковщине мужчина проведет девять лет за решеткой за убийство любовницы

    • После этого разбойника вычислили полицейские — и задержали. Обвиняли его в разбое, совершенном в условиях военного положения.

    «Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества», — сообщили о вердикте Московского райсуда прокуроры.

    На данный момент осужденный может подать апелляцию.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:37
    Шли на рыбалку: подробности об отце и сыне, подорвавшихся на Харьковщине
    11:31
    «Руководил полицией» при оккупантах: коллаборанта из Харьковщины будут судить
    20:52
    Житель Лозовщины зарезал гражданскую жену на Рождество и сбросил труп в яму
    10:24
    Вербовала предателей на Харьковщине: подозрение для агента РФ вручили ее сыну
    15:58
    Получил 9 лет. Осудили боевика «ДНР», который на Харьковщине ограбил людей

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Нападал на продавцов с прутом и палкой: в Харькове приговорили разбойника»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 16:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний мужчина проведет восемь лет за решеткой за разбойные нападения на магазины в Харькове".