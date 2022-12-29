Нападав на продавчинь із прутом та палицею: у Харкові засудили розбійника
31-річний чоловік проведе вісім років за ґратами за розбійні напади на магазини у Харкові.
“Наприкінці жовтня цього року ніде непрацюючий харків’янин, перебуваючи в Салтівському районі Харкова, зайшов до одного з продуктових магазинів. Розуміючи, що нікого, крім продавчині, немає, він перестрибнув через прилавок і став загрожувати їй металевим прутом. Чоловік наказав жінці віддати всі гроші з каси. “Зловмисник вихопив у продавчині гроші, вдарив її металевим прутом по пальцях рук і втік”, – описали один з епізодів у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Подібний розбійний напад харків’янин повторив – у тому ж районі за кілька днів. У черговому магазині він вдарив продавчиню дерев’яною палицею, вихопив гроші та втік.
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Після цього розбійника вирахували поліцейські та затримали. Звинувачували його в розбої, скоєному в умовах воєнного стану.
“Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна”, – повідомили про вердикт Московського райсуду прокурори.
Наразі засуджений може подати апеляцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 16:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний чоловік проведе вісім років за ґратами за розбійні напади на магазини у Харкові".