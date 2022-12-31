В Купянске утром из-за обстрелов пылали гаражи и сараи – ГСЧС

В Купянске спасатели ГСЧС ликвидировали пожары хозяйственных построек, вызванные вражескими обстрелами.

Утром 31 декабря враг в очередной раз обстрелял жилмассив города Купянск.

Горели сараи и гаражи общей площадью около 500 кв.м.



Гасили пожар 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. В 13.50 все пожары были полностью ликвидированы.