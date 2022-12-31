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В Купянске утром из-за обстрелов пылали гаражи и сараи – ГСЧС

Общество 16:31   31.12.2022
Оксана Якушко
В Купянске утром из-за обстрелов пылали гаражи и сараи – ГСЧС

В Купянске спасатели ГСЧС ликвидировали пожары хозяйственных построек, вызванные вражескими обстрелами.

Утром 31 декабря враг в очередной раз обстрелял жилмассив города Купянск.

Горели сараи и гаражи общей площадью около 500 кв.м.


Гасили пожар 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. В 13.50 все пожары были полностью ликвидированы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске спасатели ГСЧС ликвидировали пожары хозяйственных построек, вызванные вражескими обстрелами.".