В Купянске утром из-за обстрелов пылали гаражи и сараи – ГСЧС
В Купянске спасатели ГСЧС ликвидировали пожары хозяйственных построек, вызванные вражескими обстрелами.
Утром 31 декабря враг в очередной раз обстрелял жилмассив города Купянск.
Горели сараи и гаражи общей площадью около 500 кв.м.
Гасили пожар 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. В 13.50 все пожары были полностью ликвидированы.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске спасатели ГСЧС ликвидировали пожары хозяйственных построек, вызванные вражескими обстрелами.".