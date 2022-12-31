У Куп’янську зранку через обстріли палали гаражі та комори – ДСНС
У Куп’янську рятувальники ДСНС ліквідували пожежі господарських споруд, спричинені ворожими обстрілами.
Вранці 31 грудня ворог вкотре обстріляв житловий масив міста Куп’янськ.
Горіли сараї та гаражі загальною площею близько 500 кв.м.
Гасили пожежу 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. О 13.50 всі пожежі було повністю ліквідовані.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську рятувальники ДСНС ліквідували пожежі господарських споруд, спричинені ворожими обстрілами.".