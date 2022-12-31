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Пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинок – ДСНС про обстріли Харківщини

Події 08:01   31.12.2022
Оксана Горун
Пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинок – ДСНС про обстріли Харківщини

Минулої доби на Харківщині сталася одна пожежа через російські обстріли, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Один раз рятувальники виїжджали на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по м. Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння”, – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 30 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через обстріл Куп’янщини загинув 50-річний чоловік. Це сталося об 11:30 у селі Катеринівка. А о 13:00 під ворожий вогонь потрапив сам Куп’янськ. Там поранення отримав 70-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

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    • Загалом за добу на Харківщині сталося 14 пожеж. Одна з них, не викликана ворожими обстрілами, стала смертельною. Через необережність під час куріння загинув 48-річний чоловік у селищі Андріївка Ізюмського району. Пожежа охопила 90 квадратних метрів будинку, її повністю загасили за чотири години.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині сталася одна пожежа через російські обстріли, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".