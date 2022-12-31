Пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинок – ДСНС про обстріли Харківщини
Минулої доби на Харківщині сталася одна пожежа через російські обстріли, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Один раз рятувальники виїжджали на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по м. Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння”, – повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 30 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через обстріл Куп’янщини загинув 50-річний чоловік. Це сталося об 11:30 у селі Катеринівка. А о 13:00 під ворожий вогонь потрапив сам Куп’янськ. Там поранення отримав 70-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.
Читайте також: Пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинок – ДСНС про обстріли Харківщини
Загалом за добу на Харківщині сталося 14 пожеж. Одна з них, не викликана ворожими обстрілами, стала смертельною. Через необережність під час куріння загинув 48-річний чоловік у селищі Андріївка Ізюмського району. Пожежа охопила 90 квадратних метрів будинку, її повністю загасили за чотири години.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинок – ДСНС про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині сталася одна пожежа через російські обстріли, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".