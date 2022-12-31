Повреждены объекты инфраструктуры и дом — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
За минувшие сутки в Харьковской области случился один пожар из-за российских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Один раз спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по г. Купянску. Поражены объекты критической инфраструктуры и частное домовладение», — сообщили спасатели.
Напомним, 30 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина. Это случилось в 11:30 в селе Катериновка. А в 13:00 под вражеский огонь попал сам Купянск. Там ранение получил 70-летний мужчина, помощь ему оказали на месте.
Читайте также: Повреждены объекты инфраструктуры и дом — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
В целом за сутки на Харьковщине случилось 14 пожаров. Один из них, не вызванный вражескими обстрелами, стал смертельным. По неосторожности во время курения погиб 48-летний мужчина в поселке Андреевка Изюмского района. Пожар охватил 90 квадратных метров дома, его полностью потушили за четыре часа.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Повреждены объекты инфраструктуры и дом — ГСЧС об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области случился один пожар из-за российских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".