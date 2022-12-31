Повреждены объекты инфраструктуры и дом — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

За минувшие сутки в Харьковской области случился один пожар из-за российских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Один раз спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по г. Купянску. Поражены объекты критической инфраструктуры и частное домовладение», — сообщили спасатели.

Напомним, 30 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина. Это случилось в 11:30 в селе Катериновка. А в 13:00 под вражеский огонь попал сам Купянск. Там ранение получил 70-летний мужчина, помощь ему оказали на месте.

В целом за сутки на Харьковщине случилось 14 пожаров. Один из них, не вызванный вражескими обстрелами, стал смертельным. По неосторожности во время курения погиб 48-летний мужчина в поселке Андреевка Изюмского района. Пожар охватил 90 квадратных метров дома, его полностью потушили за четыре часа.