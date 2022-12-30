Синегубов: Сегодня из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина

Купянский район Харьковщины снова под ударом оккупантов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Около 11:30 в результате вражеских обстрелов в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранение получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте», – рассказал Синегубов.