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Синегубов: Сегодня из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина

Общество 14:21   30.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Купянский район Харьковщины снова под ударом оккупантов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Около 11:30 в результате вражеских обстрелов в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранение получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 14:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянский район Харьковщины снова под ударом оккупантов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".