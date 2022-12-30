Синегубов: Сегодня из-за обстрела Купянщины погиб 50-летний мужчина
Фото: кадр из трансляции нацмарафона
Купянский район Харьковщины снова под ударом оккупантов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Около 11:30 в результате вражеских обстрелов в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранение получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 14:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянский район Харьковщины снова под ударом оккупантов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".