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Синєгубов: Сьогодні через обстріл Куп’янщини загинув 50-річний чоловік

Суспільство 14:21   30.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Сьогодні через обстріл Куп’янщини загинув 50-річний чоловік

Куп’янський район Харківщини знову під ударом окупантів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 14:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район Харківщини знову під ударом окупантів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".