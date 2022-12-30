Синєгубов: Сьогодні через обстріл Куп’янщини загинув 50-річний чоловік
Куп’янський район Харківщини знову під ударом окупантів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 14:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район Харківщини знову під ударом окупантів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".