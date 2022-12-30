Їхали до лісу за ялинкою: на Харківщині підірвалася на міні подружня пара

Про трагедію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Чоловік з жінкою їхали за ялинкою, проігнорували попереджувальний знак про міни та підірвалися на вибуховому пристрої.

На жаль, чоловік від отриманих поранень загинув. Його дружина вижила, але отримала травми”, – написав Мельник у Телеграмі.

Він не уточнив місце, де саме трапилася ця НП.

Пізніше цю інформацію надала речниця голови ХОВА Олена Шаповал.

“На жаль, у Харківському районі (с. Руські Тишки) на дорозі біля дачних ділянок приватне авто наїхало на вибуховий предмет, на місці загинув чоловік 65 років”, – уточнила вона, відзначивши, що трагедія сталася сьогодні, 30 грудня.

“У черговий раз прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтеся виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильності та не ігноруйте попереджувальні знаки!” – нагадав начальник гарнізону.

Раніше на Харківщині підірвалися на мінах батько з 7-річним сином, які пішли на рибалку.