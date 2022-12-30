Ехали в лес за елкой: на Харьковщине подорвалась на мине супружеская пара

О трагедии на Харьковщине сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Муж с женой ехали за елкой, проигнорировали предупредительный знак о минах и подорвались на взрывном устройстве. К сожалению, мужчина от полученных ран погиб. Его супруга выжила, но получила травмы», — написал Мельник в telegram.

Он не уточнил место, где именно случилось это ЧП.

Позже эту информацию предоставила спикер главы ХОВА Елена Шаповал.

«К сожалению, в Харьковском районе (с. Русские Тишки) на дороге возле дачных участков частный автомобиль наехал на взрывной предмет, на месте погиб мужчина 65 лет», — уточнила она, отметив, что трагедия произошла сегодня, 30 декабря.

«В очередной раз прошу всех жителей быть максимально внимательными. Наш регион опасен для такого свободного передвижения. Двигайтесь исключительно по проверенным дорогам, не теряйте бдительность и не игнорируйте предупреждающие знаки!» — напомнил начальник гарнизона.

Ранее в Харьковской области подорвались на минах отец с 7-летним сыном, которые пошли на рыбалку.