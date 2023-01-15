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Из минометов и артиллерии. На Харьковщине рф обстреляли 13 населенных пунктов

Общество 18:32   15.01.2023
Оксана Якушко
Из минометов и артиллерии. На Харьковщине рф обстреляли 13 населенных пунктов

На Харьковщине армия рф била по приграничным и прифронтовым селам, сообщает Генштаб ВСУ.

В 326 сутки российского широкомасштабного вторжения минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечье, Терновая, Хатне и Тополя на Харьковщине.

В Купянском направлении враг обстрелял районы Двуречной, Котляровки, Крахмального, Берестового и Ольшан Харьковской области.

Читайте также: Почти 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам рф — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 18:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия рф била по приграничным и прифронтовым селам, сообщает Генштаб ВСУ.".