Из минометов и артиллерии. На Харьковщине рф обстреляли 13 населенных пунктов
На Харьковщине армия рф била по приграничным и прифронтовым селам, сообщает Генштаб ВСУ.
В 326 сутки российского широкомасштабного вторжения минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечье, Терновая, Хатне и Тополя на Харьковщине.
В Купянском направлении враг обстрелял районы Двуречной, Котляровки, Крахмального, Берестового и Ольшан Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия рф била по приграничным и прифронтовым селам, сообщает Генштаб ВСУ.".