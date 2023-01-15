Из минометов и артиллерии. На Харьковщине рф обстреляли 13 населенных пунктов

На Харьковщине армия рф била по приграничным и прифронтовым селам, сообщает Генштаб ВСУ.

В 326 сутки российского широкомасштабного вторжения минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечье, Терновая, Хатне и Тополя на Харьковщине.

В Купянском направлении враг обстрелял районы Двуречной, Котляровки, Крахмального, Берестового и Ольшан Харьковской области.