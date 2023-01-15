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З мінометів і артилерії. На Харківщині рф обстріляли 13 населених пунктів

Суспільство 18:32   15.01.2023
Оксана Якушко
З мінометів і артилерії. На Харківщині рф обстріляли 13 населених пунктів

На Харківщині армія рф била по прикордонних та прифронтових селах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У 326 добу російського широкомасштабного вторгнення мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області.

Читайте також: Майже 20 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів росії – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині армія рф била по прикордонних та прифронтових селах, повідомляє Генштаб ЗСУ.".