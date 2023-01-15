З мінометів і артилерії. На Харківщині рф обстріляли 13 населених пунктів

На Харківщині армія рф била по прикордонних та прифронтових селах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У 326 добу російського широкомасштабного вторгнення мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області.