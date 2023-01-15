Майже 20 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів рф – Генштаб ЗСУ
18 сіл та містечок Харківщини обстріляла рф з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.
Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.
Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському – намагається покращити тактичне положення.
Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 07:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 сіл та містечок Харківщини обстріляла рф з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ.".