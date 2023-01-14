Не тільки ракетами: 11 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ

Щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі.

Також у Генштабі повідомили, що тривають тяжкі бої за місто Соледар Донецької області.

“Українські воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат”, – зазначили у Генштабі.