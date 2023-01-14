Не только ракетами: 11 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ
По меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крохмальное.
На Слобожанском направлении без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя.
Читайте также: Харьков и область полностью обесточены после ракетного удара — облэнерго
Также в Генштабе сообщили, что продолжаются тяжелые бои за город Соледар Донецкой области.
«Украинские воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты несут большие потери», — отметили в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не только ракетами: 11 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.".