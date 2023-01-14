Не только ракетами: 11 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ

По меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя.

Также в Генштабе сообщили, что продолжаются тяжелые бои за город Соледар Донецкой области.

«Украинские воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты несут большие потери», — отметили в Генштабе.