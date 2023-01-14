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Не только ракетами: 11 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ

Происшествия 19:18   14.01.2023
Елена Нагорная
Не только ракетами: 11 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ

По меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя.

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Также в Генштабе сообщили, что продолжаются тяжелые бои за город Соледар Донецкой области.

«Украинские воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты несут большие потери», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.".