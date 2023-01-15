Почти 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам рф — Генштаб ВСУ

18 сел и городков Харьковщины обстреляла рф из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники.

Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Хатне и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области.