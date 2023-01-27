Глава Харьковской ОВА Синегубов посетил на «нуле» 92 ОМБР им. атамана Сирко
Начальник ХОВА Олег Синегубов передал бойцам очередную партию помощи – продукты питания, средства гигиены, одежду и другие нужные вещи.
«Много общался с военнослужащими. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные погодные условия, настроение у всех бодрое. Ребята надежно удерживают позиции и полны решимости драться до окончательного освобождения Украины от оккупантов. Продолжаем делать все необходимое для поддержки наших героев. Работаем на победу!» – сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 14:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов передал бойцам очередную партию помощи – продукты питания, средства гигиены, одежду и другие нужные вещи.".