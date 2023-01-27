Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Глава Харьковской ОВА Синегубов посетил на «нуле» 92 ОМБР им. атамана Сирко

Общество 14:31   27.01.2023
Оксана Якушко
Глава Харьковской ОВА Синегубов посетил на «нуле» 92 ОМБР им. атамана Сирко

Начальник ХОВА Олег Синегубов передал бойцам очередную партию помощи – продукты питания, средства гигиены, одежду и другие нужные вещи.

«Много общался с военнослужащими. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные погодные условия, настроение у всех бодрое. Ребята надежно удерживают позиции и полны решимости драться до окончательного освобождения Украины от оккупантов. Продолжаем делать все необходимое для поддержки наших героев. Работаем на победу!» – сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: Двое погибших, раненые и подрыв на мине — Синегубов о сутках на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

20:10
«Провокация, чтобы захватить власть» — Синегубов о действиях Дудина 24 февраля
14:04
Синегубов: На Харьковщине из-за обстрела Казачьей Лопани ранена женщина
11:37
Песни под гитару и собаки в окопах: 92 ОМБр поделилась видео с передовой
08:27
Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов
21:39
Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Глава Харьковской ОВА Синегубов посетил на «нуле» 92 ОМБР им. атамана Сирко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 14:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов передал бойцам очередную партию помощи – продукты питания, средства гигиены, одежду и другие нужные вещи.".