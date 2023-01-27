Глава Харьковской ОВА Синегубов посетил на «нуле» 92 ОМБР им. атамана Сирко

Начальник ХОВА Олег Синегубов передал бойцам очередную партию помощи – продукты питания, средства гигиены, одежду и другие нужные вещи.

«Много общался с военнослужащими. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные погодные условия, настроение у всех бодрое. Ребята надежно удерживают позиции и полны решимости драться до окончательного освобождения Украины от оккупантов. Продолжаем делать все необходимое для поддержки наших героев. Работаем на победу!» – сообщил начальник ХОВА.