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Голова Харківської ОВА Синєгубов відвідав на «нулі» 92 ОМБР ім. отамана Сірка

Суспільство 14:31   27.01.2023
Оксана Якушко
Голова Харківської ОВА Синєгубов відвідав на «нулі» 92 ОМБР ім. отамана Сірка

Начальник ХОВА Олег Синєгубов передав бійцям чергову партію допомоги – продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші потрібні речі.

«Багато спілкувався з військовослужбовцями. Попри постійні обстріли та складні погодні умови настрій у всіх бадьорий. Хлопці надійно тримають позиції та сповнені рішучості битися до остаточного звільнення України від окупантів. Продовжуємо робити усе необхідне для підтримки наших героїв. Працюємо на перемогу!» – повідомив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 14:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов передав бійцям чергову партію допомоги – продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші речі.".