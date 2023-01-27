Голова Харківської ОВА Синєгубов відвідав на «нулі» 92 ОМБР ім. отамана Сірка

Начальник ХОВА Олег Синєгубов передав бійцям чергову партію допомоги – продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші потрібні речі.

«Багато спілкувався з військовослужбовцями. Попри постійні обстріли та складні погодні умови настрій у всіх бадьорий. Хлопці надійно тримають позиції та сповнені рішучості битися до остаточного звільнення України від окупантів. Продовжуємо робити усе необхідне для підтримки наших героїв. Працюємо на перемогу!» – повідомив начальник ХОВА.