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Двоє загиблих, поранені та підрив на міні – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:40   27.01.2023
Оксана Горун
Двоє загиблих, поранені та підрив на міні – Синєгубов про добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині.

За інформацією Синєгубова, ворог масово обстрілював Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Зокрема під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічна. Є загиблі та поранені.

“Вчора у Дворічній Куп’янського району, на жаль, загинули двоє цивільних – чоловік і жінка. У смт Козача Лопань Харківського району незначні пошкодження отримала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Також поранені є в Ізюмському районі – але не через обстріли. Люди підірвалися на вибухівці.

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    • “Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості”, – зазначив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині".