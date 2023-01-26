Підняли боєприпас на Ізюмщині: у ХОВА розповіли про стан двох постраждалих
Вдень 26 січня на Харківщині двоє чоловіків отримали вибухові травми.
Цивільні підняли вибухонебезпечний предмет, який вибухнув, розповіла МГ “Об’єктив” речниця голови ХОВА Олена Шаповал з посиланням на інформацію медиків.
За її словами, 40-річному чоловікові ампутували кисті, його стан оцінюють як важкий, 35-річний постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості.
Щодо загибелі одного з поранених, про що раніше написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник із приміткою “попередньо”, у Шаповал інформації немає.
Мельник повідомив, що двоє цивільних підібрали вибухонебезпечний предмет у полі в Ізюмському районі. За даними начальника Харківського гарнізону, внаслідок вибуху одному з них відірвало кисті, і йому довелося шість годин повзти до дороги, щоб покликати на допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 22:48;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 січня на Харківщині двоє чоловіків отримали вибухові травми.".