Подняли боеприпас на Изюмщине: в ХОВА рассказали о состоянии пострадавших

Днем 26 января в Харьковской области двое мужчин получили взрывные травмы.

Гражданские подняли взрывоопасный предмет, который взорвался, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь главы ХОВА Елена Шаповал со ссылкой на информацию медиков.

По ее словам, 40-летнему мужчине ампутировали кисти, его состояние оценивают как тяжелое, 35-летний пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Относительно гибели одного из раненых, о чем ранее написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с пометкой «предварительно», у Шаповал информации нет.

Мельник сообщил, что двое гражданских подобрали взрывоопасный предмет в поле в Изюмском районе. По данным начальника Харьковского гарнизона, в результате взрыва одному из них оторвало кисти, и ему пришлось шесть часов ползти к дороге, чтобы позвать на помощь.