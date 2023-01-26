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Подняли боеприпас на Изюмщине: в ХОВА рассказали о состоянии пострадавших

Общество 22:48   26.01.2023
Елена Нагорная
Подняли боеприпас на Изюмщине: в ХОВА рассказали о состоянии пострадавших

Днем 26 января в Харьковской области двое мужчин получили взрывные травмы.

Гражданские подняли взрывоопасный предмет, который взорвался, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь главы ХОВА Елена Шаповал со ссылкой на информацию медиков.

По ее словам, 40-летнему мужчине ампутировали кисти, его состояние оценивают как тяжелое, 35-летний пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Относительно гибели одного из раненых, о чем ранее написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с пометкой «предварительно», у Шаповал информации нет.

Мельник сообщил, что двое гражданских подобрали взрывоопасный предмет в поле в Изюмском районе. По данным начальника Харьковского гарнизона, в результате взрыва одному из них оторвало кисти, и ему пришлось шесть часов ползти к дороге, чтобы позвать на помощь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 января в Харьковской области двое мужчин получили взрывные травмы.".