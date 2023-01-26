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Взяли боеприпас: жителю Харьковщины оторвало кисти, он 6 часов полз за помощью

Происшествия 20:37   26.01.2023
Елена Нагорная
Взяли боеприпас: жителю Харьковщины оторвало кисти, он 6 часов полз за помощью

В Изюмском районе Харьковской области двое гражданских в поле подобрали взрывоопасный предмет. Один из мужчин, предварительно, погиб, второй — находится в больнице.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, взрывоопасный предмет сдетонировал, когда его передавали из рук в руки.

«В результате взрыва одному из них оторвало кисти рук. Пострадавшему пришлось шесть часов ползти к дороге, чтобы позвать на помощь. Его госпитализировали в больницу, где он рассказал, что его товарищ, предварительно, погиб», — рассказал Мельник.

Напомним, ранее подразделения ГСЧС приостановили разминирование сельхозугодий в Харьковской области, ссылаясь на то, что снижение температуры не способствует качественному выполнению этих работ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области двое гражданских в поле подобрали взрывоопасный предмет. Один из мужчин, предварительно, погиб, второй — находится в больнице.".