Взяли боеприпас: жителю Харьковщины оторвало кисти, он 6 часов полз за помощью

В Изюмском районе Харьковской области двое гражданских в поле подобрали взрывоопасный предмет. Один из мужчин, предварительно, погиб, второй — находится в больнице.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, взрывоопасный предмет сдетонировал, когда его передавали из рук в руки.

«В результате взрыва одному из них оторвало кисти рук. Пострадавшему пришлось шесть часов ползти к дороге, чтобы позвать на помощь. Его госпитализировали в больницу, где он рассказал, что его товарищ, предварительно, погиб», — рассказал Мельник.

Напомним, ранее подразделения ГСЧС приостановили разминирование сельхозугодий в Харьковской области, ссылаясь на то, что снижение температуры не способствует качественному выполнению этих работ.