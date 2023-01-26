Взяли боєприпас: жителю Харківщини відірвало кисті, він 6 годин повз до дороги
В Ізюмському районі Харківської області двоє цивільних у полі підібрали вибухонебезпечний предмет. Один із чоловіків, попередньо, загинув, другий – перебуває в лікарні.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
За його словами, вибухонебезпечний предмет здетонував, коли його передавали із рук в руки.
“Унаслідок вибуху одному з них відірвало кисті рук. Постраждалому довелося шість годин повзти до дороги, щоб покликати на допомогу. Його ушпиталили до лікарні, де він розповів, що його товариш, попередньо, загинув”, – розповів Мельник.
Нагадаємо, раніше підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 20:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області двоє цивільних у полі підібрали вибухонебезпечний предмет. Один із чоловіків, попередньо, загинув, другий – перебуває в лікарні.".