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Взяли боєприпас: жителю Харківщини відірвало кисті, він 6 годин повз до дороги

Події 20:37   26.01.2023
Олена Нагорна
Взяли боєприпас: жителю Харківщини відірвало кисті, він 6 годин повз до дороги

В Ізюмському районі Харківської області двоє цивільних у полі підібрали вибухонебезпечний предмет. Один із чоловіків, попередньо, загинув, другий – перебуває в лікарні.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, вибухонебезпечний предмет здетонував, коли його передавали із рук в руки.

“Унаслідок вибуху одному з них відірвало кисті рук. Постраждалому довелося шість годин повзти до дороги, щоб покликати на допомогу. Його ушпиталили до лікарні, де він розповів, що його товариш, попередньо, загинув”, – розповів Мельник.

Нагадаємо, раніше підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області двоє цивільних у полі підібрали вибухонебезпечний предмет. Один із чоловіків, попередньо, загинув, другий – перебуває в лікарні.".