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Двое погибших, раненые и подрыв на мине — Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:40   27.01.2023
Оксана Горун
Двое погибших, раненые и подрыв на мине — Синегубов о сутках на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов в Харьковской области.

По информации Синегубова, враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. В частности под огнем были Купянск, Волчанск и Двуречная. Есть погибшие и раненые.

«Вчера в Двуречной Купянского района, к сожалению, погибли двое гражданских – мужчина и женщина. В пгт Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет», — написал Синегубов в telegram.

Также раненые есть в Изюмском районе — но не из-за обстрелов. Люди подорвались на взрывчатке.

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    • «Вчера между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин 40 и 35 лет. Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого – средней тяжести», — отметил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов в Харьковской области".