Двое погибших, раненые и подрыв на мине — Синегубов о сутках на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов в Харьковской области.

По информации Синегубова, враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. В частности под огнем были Купянск, Волчанск и Двуречная. Есть погибшие и раненые.

«Вчера в Двуречной Купянского района, к сожалению, погибли двое гражданских – мужчина и женщина. В пгт Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет», — написал Синегубов в telegram.

Также раненые есть в Изюмском районе — но не из-за обстрелов. Люди подорвались на взрывчатке.

«Вчера между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин 40 и 35 лет. Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого – средней тяжести», — отметил начальник ХОВА.