На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

В ХОВА предупредили, что взрывы могут услышать жители Барвенковской громады на Харьковщине.

В 14:20 в Барвенковской громаде саперы планируют уничтожить боеприпас. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Если услышите взрыв, сохраняйте покой. Однако не игнорируйте воздушную тревогу!», — предупредили в ХОВА.