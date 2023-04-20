На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно
В ХОВА предупредили, что взрывы могут услышать жители Барвенковской громады на Харьковщине.
В 14:20 в Барвенковской громаде саперы планируют уничтожить боеприпас. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
«Если услышите взрыв, сохраняйте покой. Однако не игнорируйте воздушную тревогу!», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили, что взрывы могут услышать жители Барвенковской громады на Харьковщине.".