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На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

Суспільство 14:18   20.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Барвінківської громади на Харківщині.

О 14:20 в Барвінківській громаді піротехніки планують знищити боєприпас. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

«Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій. Проте не ігноруйте повітряну тривогу!», – попередили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 14:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Барвінківської громади на Харківщині.".