На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Барвінківської громади на Харківщині.

О 14:20 в Барвінківській громаді піротехніки планують знищити боєприпас. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

«Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій. Проте не ігноруйте повітряну тривогу!», – попередили у ХОВА.