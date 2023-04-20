На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути
У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Барвінківської громади на Харківщині.
О 14:20 в Барвінківській громаді піротехніки планують знищити боєприпас. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.
«Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій. Проте не ігноруйте повітряну тривогу!», – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Барвінківської громади на Харківщині.".