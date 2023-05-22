В Белгородской области – упал вертолет и могут огласить эвакуацию (видео)
Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области возле села Прохоровка, в 100 км от границы. О вероятном падении вертолета сообщило издание Baza.
«Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника, вероятно, речь идет о Ми-8. При этом место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы и, по предварительным данным, событие не связано с проникновением ДРГ в Грайвороновском округе Белгородской области», — отметили в Baza.
Эвакуация населения может начаться в Грайвороне и близлежащих селах. В российских телеграмм-каналах появилось видео колон автобусов. А также легковых автомобилей, следующих на выезд из Белгорода.
Также в МВД Белгородской области был введен план «Эдельвейс».
«Объявлен общий сбор работников во всех отделах полиции региона», — сообщает Baza.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вертолет Ми-8 сбили ракетой, он упал в Белгородской области возле села Прохоровка, в 100 км от границы. О вероятном падении вертолета сообщило издание Baza.".