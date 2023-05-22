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У Бєлгородській області – упав гелікоптер і може початися евакуація (відео)

Події 17:03   22.05.2023
Оксана Якушко
У Бєлгородській області – упав гелікоптер і може початися евакуація (відео)

Гелікоптер Мі-8 впав у Бєлгородській області біля села Прохорівка, за 100 км від кордону. Про ймовірне падіння вертольота повідомило видання Baza.

«Спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота у Бєлгородській області. За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8. При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов’язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області», – зазначили у Baza.

Евакуація населення може розпочатися у Грайвороні та прилеглих селах. У російських телеграм-каналах з’явилися відео колон автобусів. А також легкових автомобілів, які прямують на виїзд із Бєлгорода.

Також у МВС Бєлгородської області було запроваджено план «Едельвейс».

“Оголошено загальне збирання працівників у всіх відділах поліції регіону”, – повідомляє Baza.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 17:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гелікоптер Мі-8 впав у Бєлгородській області біля села Прохорівка, за 100 км від кордону. Про ймовірне падіння вертольота повідомило видання Baza.".