У Бєлгородській області – упав гелікоптер і може початися евакуація (відео)
Гелікоптер Мі-8 впав у Бєлгородській області біля села Прохорівка, за 100 км від кордону. Про ймовірне падіння вертольота повідомило видання Baza.
«Спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота у Бєлгородській області. За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8. При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов’язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області», – зазначили у Baza.
Евакуація населення може розпочатися у Грайвороні та прилеглих селах. У російських телеграм-каналах з’явилися відео колон автобусів. А також легкових автомобілів, які прямують на виїзд із Бєлгорода.
Також у МВС Бєлгородської області було запроваджено план «Едельвейс».
“Оголошено загальне збирання працівників у всіх відділах поліції регіону”, – повідомляє Baza.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гелікоптер Мі-8 впав у Бєлгородській області біля села Прохорівка, за 100 км від кордону. Про ймовірне падіння вертольота повідомило видання Baza.".