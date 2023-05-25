Live
  • Четверг 25.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы

Общество 11:29   25.05.2023
Виктория Яковенко
Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы

В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Читайте также: Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

11:18
Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины
16:49
Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады
16:35
На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд
16:23
Ударил 12 раз по голове. На Харьковщине мужчина забил до смерти знакомого
16:05
Синегубов объяснил, почему россияне «активизировались» на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.".