Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы

В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.