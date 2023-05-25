Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах: работают саперы
В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде на Харьковщине продолжается разминирование.".