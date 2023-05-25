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Мешканців Балаклійської громади знову попереджають про вибухи: працюють сапери

Суспільство 11:29   25.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Балаклійської громади знову попереджають про вибухи: працюють сапери

У Балаклійській громаді на Харківщині триває розмінування.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді на Харківщині триває розмінування.".