Мешканців Балаклійської громади знову попереджають про вибухи: працюють сапери
У Балаклійській громаді на Харківщині триває розмінування.
«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді на Харківщині триває розмінування.".