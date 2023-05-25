Мешканців Балаклійської громади знову попереджають про вибухи: працюють сапери

У Балаклійській громаді на Харківщині триває розмінування.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.