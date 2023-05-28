Стрельба в Харькове: патрульные задержали граждан
В Харькове днем 27 мая хулиганы открыли пальбу «из предмета, похожего на пистолет». Патрульных на место вызвали жители улицы Саперной в районе Шишковки.
«Днем на линию «102» неравнодушный гражданин сообщил о неизвестных, которые на улице Саперной производили выстрелы из предмета, похожего на пистолет. Патрульные отреагировали мгновенно: в считанные минуты несколько экипажей полиции прибыли на место. Осмотрев близлежащую территорию, инспекторы обнаружили и задержали схожих по описанию граждан», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
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У одного из мужчин, которых обнаружили патрульные, в сумке оказался, по описанию полиции, «предмет, визуально похожий на пистолет». На место вызвали следственно-оперативную группу районного управления полиции. Дальше стрелками займутся следователи.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем 27 мая хулиганы открыли пальбу «из предмета, похожего на пистолет». Патрульных на место вызвали жители улицы Саперной в районе Шишковки".