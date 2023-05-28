Стрельба в Харькове: патрульные задержали граждан

В Харькове днем 27 мая хулиганы открыли пальбу «из предмета, похожего на пистолет». Патрульных на место вызвали жители улицы Саперной в районе Шишковки.

«Днем на линию «102» неравнодушный гражданин сообщил о неизвестных, которые на улице Саперной производили выстрелы из предмета, похожего на пистолет. Патрульные отреагировали мгновенно: в считанные минуты несколько экипажей полиции прибыли на место. Осмотрев близлежащую территорию, инспекторы обнаружили и задержали схожих по описанию граждан», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

У одного из мужчин, которых обнаружили патрульные, в сумке оказался, по описанию полиции, «предмет, визуально похожий на пистолет». На место вызвали следственно-оперативную группу районного управления полиции. Дальше стрелками займутся следователи.