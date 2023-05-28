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Стрілянина у Харкові: патрульні затримали громадян

Події 10:02   28.05.2023
Оксана Горун
Стрілянина у Харкові: патрульні затримали громадян

У Харкові вдень 27 травня хулігани відкрили стрілянину “з предмета, схожого на пістолет”. Патрульних на місце викликали мешканці вулиці Саперної в районі Шишківки.

“Удень на лінію 102 небайдужий громадянин повідомив про невідомих, які на вулиці Саперній здійснювали постріли з предмета, схожого на пістолет. Патрульні відреагували миттєво: за лічені хвилини декілька екіпажів поліції прибули на місце. Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили та затримали схожих за описом громадян”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

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У одного з чоловіків, яких виявили патрульні, в сумці знайшовся, за описом поліції, “предмет, який візуально схожий на пістолет”. На місце викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції. Далі стрільцями займуться слідчі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдень 27 травня хулігани відкрили стрілянину “з предмета, схожого на пістолет”. Патрульних на місце викликали мешканці вулиці Саперної в районі Шишківки".