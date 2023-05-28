Стрілянина у Харкові: патрульні затримали громадян
У Харкові вдень 27 травня хулігани відкрили стрілянину “з предмета, схожого на пістолет”. Патрульних на місце викликали мешканці вулиці Саперної в районі Шишківки.
“Удень на лінію 102 небайдужий громадянин повідомив про невідомих, які на вулиці Саперній здійснювали постріли з предмета, схожого на пістолет. Патрульні відреагували миттєво: за лічені хвилини декілька екіпажів поліції прибули на місце. Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили та затримали схожих за описом громадян”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
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У одного з чоловіків, яких виявили патрульні, в сумці знайшовся, за описом поліції, “предмет, який візуально схожий на пістолет”. На місце викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції. Далі стрільцями займуться слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдень 27 травня хулігани відкрили стрілянину “з предмета, схожого на пістолет”. Патрульних на місце викликали мешканці вулиці Саперної в районі Шишківки".