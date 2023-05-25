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Дві гранати і 120 набоїв зберігав чоловік з Харківщини, який гамселив родину

Події 17:56   25.05.2023
Оксана Якушко
Дві гранати і 120 набоїв зберігав чоловік з Харківщини, який гамселив родину

Боєприпаси та гранати вилучили у 55-річного мешканця Краснограда, повідомила поліція Харківської області.

Незаконне зберігання боєприпасів мешканцем правоохоронці виявили під час виїзду на виклик про скоєння домашнього насильства.

У будинку 55-річного правопорушника поліцейські знайшли та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.


Речові докази надіслали на експертизу.

За даним фактом слідчі Красноградського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 17:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боєприпаси та гранати вилучили у 55-річного мешканця Краснограда, повідомила поліція Харківської області.".