Дві гранати і 120 набоїв зберігав чоловік з Харківщини, який гамселив родину
Боєприпаси та гранати вилучили у 55-річного мешканця Краснограда, повідомила поліція Харківської області.
Незаконне зберігання боєприпасів мешканцем правоохоронці виявили під час виїзду на виклик про скоєння домашнього насильства.
У будинку 55-річного правопорушника поліцейські знайшли та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.
Речові докази надіслали на експертизу.
За даним фактом слідчі Красноградського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боєприпаси та гранати вилучили у 55-річного мешканця Краснограда, повідомила поліція Харківської області.".