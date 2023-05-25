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Две гранаты и 120 патронов хранил мужчина с Харьковщины, который бил семью

Происшествия 17:56   25.05.2023
Оксана Якушко
Две гранаты и 120 патронов хранил мужчина с Харьковщины, который бил семью

Боеприпасы и гранаты изъяли у 55-летнего жителя Краснограда, сообщила полиция Харьковской области.

Незаконное хранение боеприпасов жителем правоохранители обнаружили при выезде на вызов о совершении домашнего насилия.

В доме 55-летнего правонарушителя полицейские нашли и изъяли 120 патронов, 2 корпуса от гранат и 4 запала.


Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следователи Красноградского РИН открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 17:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боеприпасы и гранаты изъяли у 55-летнего жителя Краснограда, сообщила полиция Харьковской области.".