Две гранаты и 120 патронов хранил мужчина с Харьковщины, который бил семью
Боеприпасы и гранаты изъяли у 55-летнего жителя Краснограда, сообщила полиция Харьковской области.
Незаконное хранение боеприпасов жителем правоохранители обнаружили при выезде на вызов о совершении домашнего насилия.
В доме 55-летнего правонарушителя полицейские нашли и изъяли 120 патронов, 2 корпуса от гранат и 4 запала.
Вещественные доказательства направили на экспертизу.
По данному факту следователи Красноградского РИН открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боеприпасы и гранаты изъяли у 55-летнего жителя Краснограда, сообщила полиция Харьковской области.".