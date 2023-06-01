В Харькове на ТЭЦ-5 произошла трагедия: умер слесарь

Слесарь харьковской ТЭЦ-5 потерял сознание на работе, позже, врачи констатировали смерть.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«На Харьковской ТЭЦ-5 произошел трагический инцидент с работником предприятия – слесарем. Он потерял сознание, персонал оказывал первичную медицинскую помощь до прибытия скорой. В больнице, к сожалению, констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, трагедия не связана с исполнением трудовых обязанностей. Начато расследование», – рассказали в Минэнерго.

Также за сутки в результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.