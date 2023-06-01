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В Харькове на ТЭЦ-5 произошла трагедия: умер слесарь

Происшествия 11:47   01.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на ТЭЦ-5 произошла трагедия: умер слесарь Фото: Минэнерго

Слесарь харьковской ТЭЦ-5 потерял сознание на работе, позже, врачи констатировали смерть.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«На Харьковской ТЭЦ-5 произошел трагический инцидент с работником предприятия – слесарем. Он потерял сознание, персонал оказывал первичную медицинскую помощь до прибытия скорой. В больнице, к сожалению, констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, трагедия не связана с исполнением трудовых обязанностей. Начато расследование», – рассказали в Минэнерго.

Также за сутки в результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слесарь харьковской ТЭЦ-5 потерял сознание на работе, позже, врачи констатировали смерть.".