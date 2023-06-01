В Харькове на ТЭЦ-5 произошла трагедия: умер слесарь
Фото: Минэнерго
Слесарь харьковской ТЭЦ-5 потерял сознание на работе, позже, врачи констатировали смерть.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«На Харьковской ТЭЦ-5 произошел трагический инцидент с работником предприятия – слесарем. Он потерял сознание, персонал оказывал первичную медицинскую помощь до прибытия скорой. В больнице, к сожалению, констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, трагедия не связана с исполнением трудовых обязанностей. Начато расследование», – рассказали в Минэнерго.
Также за сутки в результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слесарь харьковской ТЭЦ-5 потерял сознание на работе, позже, врачи констатировали смерть.".