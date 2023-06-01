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У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар

Події 11:47   01.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар Фото: Міненерго

Слюсар харківської ТЕЦ-5 знепритомнів на роботі, пізніше лікарі констатували смерть.

Про це повідомили в Міненерго.

«На Харківській ТЕЦ-5 стався трагічний інцидент з працівником підприємства – слюсарем. Він знепритомнів, персонал надавав первинну медичну допомогу до прибуття швидкої. У лікарні, на жаль, констатували смерть чоловіка. За попередніми даними, трагедія не пов’язана з виконанням трудових обов’язків. Розпочато розслідування», – розповіли у Міненерго.

Також за добу внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слюсар харківської ТЕЦ-5 знепритомнів на роботі, пізніше лікарі констатували смерть.".