У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар

Слюсар харківської ТЕЦ-5 знепритомнів на роботі, пізніше лікарі констатували смерть.

Про це повідомили в Міненерго.

«На Харківській ТЕЦ-5 стався трагічний інцидент з працівником підприємства – слюсарем. Він знепритомнів, персонал надавав первинну медичну допомогу до прибуття швидкої. У лікарні, на жаль, констатували смерть чоловіка. За попередніми даними, трагедія не пов’язана з виконанням трудових обов’язків. Розпочато розслідування», – розповіли у Міненерго.

Також за добу внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.