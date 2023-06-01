У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар
Фото: Міненерго
Слюсар харківської ТЕЦ-5 знепритомнів на роботі, пізніше лікарі констатували смерть.
Про це повідомили в Міненерго.
«На Харківській ТЕЦ-5 стався трагічний інцидент з працівником підприємства – слюсарем. Він знепритомнів, персонал надавав первинну медичну допомогу до прибуття швидкої. У лікарні, на жаль, констатували смерть чоловіка. За попередніми даними, трагедія не пов’язана з виконанням трудових обов’язків. Розпочато розслідування», – розповіли у Міненерго.
Також за добу внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.
Читайте також: Заміна 220 км мереж та ремонт пошкодженої ракетами ТЕЦ: ХТМ готуються до зими
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слюсар харківської ТЕЦ-5 знепритомнів на роботі, пізніше лікарі констатували смерть.".