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Григоровское шоссе в Харькове почти на два месяца закрывают для транспорта

Без рубрики 20:30   04.06.2023
Елена Нагорная
Григоровское шоссе в Харькове почти на два месяца закрывают для транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе в Харькове, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Камской, будет запрещено с 5 июня по 31 июля.

Это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» земельных работ, сообщает пресс-служба горсовета.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и др.

В случае необходимости проезд спецавтомобилей оперативных служб к домам будет обеспечен.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 20:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по Григоровскому шоссе в Харькове, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Камской, будет запрещено с 5 июня по 31 июля.".