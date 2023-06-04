Григоровское шоссе в Харькове почти на два месяца закрывают для транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе в Харькове, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Камской, будет запрещено с 5 июня по 31 июля.

Это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» земельных работ, сообщает пресс-служба горсовета.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и др.

В случае необходимости проезд спецавтомобилей оперативных служб к домам будет обеспечен.