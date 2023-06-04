Григоровское шоссе в Харькове почти на два месяца закрывают для транспорта
Движение транспорта по Григоровскому шоссе в Харькове, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Камской, будет запрещено с 5 июня по 31 июля.
Это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» земельных работ, сообщает пресс-служба горсовета.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам: Петра Болбочана, Полтавский Шлях, Дудинской, Камской и др.
В случае необходимости проезд спецавтомобилей оперативных служб к домам будет обеспечен.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по Григоровскому шоссе в Харькове, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Камской, будет запрещено с 5 июня по 31 июля.".