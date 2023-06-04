Григорівське шосе в Харкові майже на два місяці закривають для транспорту
Рух транспорту Григорівським шосе в Харкові, на ділянці від вулиці Петра Болбочана до вулиці Камської, буде заборонено з 5 червня по 31 липня.
Це пов’язано із проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт, повідомляє пресслужба міськради.
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Полтавський Шлях, Дудинської, Камською та ін.
За необхідності проїзд спецавтомобілів оперативних служб до будинків буде забезпечений.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту Григорівським шосе в Харкові, на ділянці від вулиці Петра Болбочана до вулиці Камської, буде заборонено з 5 червня по 31 липня.".