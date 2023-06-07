Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы

15-летнюю девочку, которая вместе с семьей подорвалась на мине, уже выписали из больницы. Ее 12-летнюю сестру должны выписать сегодня, 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

«15-летнюю девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. 12-летнюю девочку выписывают сегодня», — отметили в ХОВА.

Напомним, 7 июня их брат 12 лет погиб. В ХОВА рассказали, что у него было 85% ожогов, врачи боролись за его жизнь, проводили консультации с врачами столичного «Охматдета», но полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью.