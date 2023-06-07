Live
  • Среда 07.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.05
    • 🟢

Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы

Происшествия 11:42   07.06.2023
Виктория Яковенко
Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы

15-летнюю девочку, которая вместе с семьей подорвалась на мине, уже выписали из больницы. Ее 12-летнюю сестру должны выписать сегодня, 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

«15-летнюю девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. 12-летнюю девочку выписывают сегодня», — отметили в ХОВА.

Напомним, 7 июня их брат 12 лет погиб. В ХОВА рассказали, что у него было 85% ожогов, врачи боролись за его жизнь, проводили консультации с врачами столичного «Охматдета», но полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Читайте также: На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода
Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода
07.06.2023
Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы
Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы
07.06.2023
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
06.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
07.06.2023
Деколонизация. Названы «передовики» процесса на Харьковщине (графика)
Деколонизация. Названы «передовики» процесса на Харьковщине (графика)
07.06.2023
В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)
В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)
07.06.2023

Новости по теме:

11:42
Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы
11:17
В громаду на Харьковщине вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов
09:46
Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине
07:56
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
17:50
В Харьковской области без жилья осталась семья с 10 детьми: им построят дом

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летнюю девочку, которая вместе с семьей подорвалась на мине, уже выписали из больницы. Ее 12-летнюю сестру должны выписать сегодня, 7 июня.".