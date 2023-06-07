Подрыв авто с семьей на Харьковщине: раненых девочек выписывают из больницы
15-летнюю девочку, которая вместе с семьей подорвалась на мине, уже выписали из больницы. Ее 12-летнюю сестру должны выписать сегодня, 7 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.
«15-летнюю девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. 12-летнюю девочку выписывают сегодня», — отметили в ХОВА.
Напомним, 7 июня их брат 12 лет погиб. В ХОВА рассказали, что у него было 85% ожогов, врачи боролись за его жизнь, проводили консультации с врачами столичного «Охматдета», но полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летнюю девочку, которая вместе с семьей подорвалась на мине, уже выписали из больницы. Ее 12-летнюю сестру должны выписать сегодня, 7 июня.".