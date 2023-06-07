Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні

15-річну дівчинку, яка разом з родиною підірвалася на міні, вже виписали з лікарні. Її 12-річну сестру мають виписати сьогодні, 7 червня.

Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

«15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні», – зазначили у ХОВА.

Нагадаємо, 7 червня їхній брат 12 років, помер. У ХОВА розповіли, що він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями столичного “Охматдиту”, але отримані опіки виявилися несумісними з життям.