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Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні

Події 11:42   07.06.2023
Вікторія Яковенко
Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні

15-річну дівчинку, яка разом з родиною підірвалася на міні, вже виписали з лікарні. Її 12-річну сестру мають виписати сьогодні, 7 червня.

Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

«15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні», – зазначили у ХОВА.

Нагадаємо, 7 червня їхній брат 12 років, помер. У ХОВА розповіли, що він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями столичного “Охматдиту”, але отримані опіки виявилися несумісними з життям.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річну дівчинку, яка разом з родиною підірвалася на міні, вже виписали з лікарні. Її 12-річну сестру мають виписати сьогодні, 7 червня.".