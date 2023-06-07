Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні
15-річну дівчинку, яка разом з родиною підірвалася на міні, вже виписали з лікарні. Її 12-річну сестру мають виписати сьогодні, 7 червня.
Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
«15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні», – зазначили у ХОВА.
Нагадаємо, 7 червня їхній брат 12 років, помер. У ХОВА розповіли, що він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями столичного “Охматдиту”, але отримані опіки виявилися несумісними з життям.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річну дівчинку, яка разом з родиною підірвалася на міні, вже виписали з лікарні. Її 12-річну сестру мають виписати сьогодні, 7 червня.".