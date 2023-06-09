В Харьковской области продолжается разминирование: где будет громко

9 июня саперы работают в Балаклейской громаде.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.