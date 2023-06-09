В Харьковской области продолжается разминирование: где будет громко
9 июня саперы работают в Балаклейской громаде.
«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июня саперы работают в Балаклейской громаде.".